Trabajadores del Hospital Santa María del Socorro continúan en paro colectivo, pidiendo el cambio del reciente designado director ejecutivo del nosocomio David Martinez, del director administrativo, Alan Núñez Aldana, entre otros, ya que no se evidencian avances en la gestión del centro hospitalario.

Falencias en hospital

Audias Pérez Aguirre, secretario general del cuerpo médico del mencionado hospital, indicó que los directores en cargos de confianza no cumplen el perfil técnico, además se ha incrementado una deuda en el nosocomio por más de S/5 millones, no hay cumplimiento del pacto colectivo, equipamiento médico ineficiente y otros.

“Pedimos el diálogo directo con el gobernador Jorge Hurtado, ya que nos hemos sentido burlados por el gerente del Gore Ica, Abel Osorio, porque nos han impuesto a este director, no se ha solucionado ningún pedido, la administración tiene falencias, se sigue contratando a terceros a pesar de la millonaria deuda, tenemos una resolución del pacto colectivo y no se cumple desde el año 2019, no se ha pagado ningún sol”, declaró.

