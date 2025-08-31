El proyecto del Complejo Deportivo de Santa María, en la provincia de Ica, sigue en marcha. Esta semana, el gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado, realizó una visita de inspección para constatar el avance de los trabajos, que se ejecutan bajo la modalidad de “Obras por Impuestos”, por cerca de 50 millones de soles.

Estructura moderna

Durante el recorrido, se verificó el levantamiento de una estructura de cuatro pisos, así como las labores de nivelación del campo deportivo, que contará con grass natural. También se viene trabajando en las tribunas, camerinos, servicios higiénicos y el cerco perimétrico.

El complejo se construye en un terreno donde por casi dos décadas permaneció abandonada una infraestructura anterior. Según los informes técnicos, ya se concluyeron las etapas de demolición, excavación y retiro de escombros, y actualmente se avanza con la colocación de zapatas y la compactación de suelos.

La autoridad regional resaltó la importancia del proyecto, esperado por más de 18 años por la población local, y aseguró que su culminación marcará un hito para la actividad deportiva en la región. “El deporte es integración y desarrollo; este complejo marcará un antes y un después en Ica”, declaró.

Además del beneficio social y deportivo, la obra viene generando empleo para trabajadores de la zona y se ejecuta dentro del cronograma previsto, según señalaron voceros del proyecto.

