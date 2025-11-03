Un ciudadano extranjero vivió momentos de angustia y desamparo tras ser robado a la salida de una discoteca en la Laguna de Huacachina y quedar perdido en el distrito de La Tinguiña. Lo que debía ser un llamado de auxilio a las autoridades terminó en una experiencia frustrante ante la falta de empatía de la Policía Nacional.

En estado vulnerable

El turista, que salió de la discoteca durante la madrugada, fue víctima de un robo que lo dejó sin pertenencias y completamente desorientado. Según relató un vecino que acudió en su ayuda, la primera reacción fue contactar al serenazgo y a la comisaría de La Tinguiña, buscando apoyo para trasladar al afectado y garantizar su seguridad.

Sin embargo, la respuesta de los agentes fue tajante y desconcertante: “Eso no es nuestra responsabilidad”, dijeron antes de retirarse, dejando al turista y a su auxiliador en una situación de vulnerabilidad.

“Al ver la falta de respuesta, decidí llevarlo yo mismo a la Policía de Turismo en el centro de Ica”, relató el vecino, quien prefirió mantener su identidad en reserva. “No busco reconocimiento, solo quiero destacar que la empatía no necesita uniforme”, añadió.

El caso evidencia un problema creciente en zonas urbanas de Ica, donde la atención a personas vulnerables a veces queda relegada, dejando que ciudadanos comunes asuman la responsabilidad de proteger a quienes lo necesitan.

Organizaciones locales y vecinos coincidieron en que la formación y sensibilización del personal policial sobre la atención a turistas y personas desorientadas debe ser prioridad, especialmente en distritos con alta afluencia de visitantes.

