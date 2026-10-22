En una jornada llena de alegría, tradición y revaloración de los saberes ancestrales, las señoras Petronila Hernández Bernaola y Norberta Cahuana Camargo, usuarias del programa Pensión 65 e integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Salas, obtuvieron el primer puesto en el concurso de canto, realizado en el marco del Segundo Encuentro Regional de Saberes, desarrollado en el distrito de Pueblo Nuevo.

Revalorando la sabiduría ancestral

Las representantes demostraron su talento y entusiasmo al interpretar un alegre huainito, acompañando su presentación con un contagiante baile que conquistó al público presente y al jurado calificador, integrado por cuatro funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

Tras su destacada participación, las adultas mayores se hicieron acreedoras al primer puesto, recibiendo como premio un saco de arroz, reconocimiento que celebraron con mucha emoción y alegría.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas municipalidades del ámbito regional, entre ellas Parcona, Los Aquijes y otros distritos, promoviendo el intercambio de experiencias y la valoración de los conocimientos que nuestros adultos mayores conservan a través del tiempo.

Este tipo de actividades permite reconocer y preservar los saberes ancestrales que forman parte de la identidad cultural. El canto y el baile tradicional constituyen expresiones vivas de las costumbres, transmitidas de generación en generación, de padres a hijos, de tíos a sobrinos y entre las familias de las comunidades.

Durante esta importante jornada, las demás usuarias del CIAM y los usuarios de Pensión 65 que acompañaron a las representantes de Salas, les brindaron una emotiva barra de aliento, demostrando compañerismo, unión y orgullo por el talento de las adultas mayores.

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