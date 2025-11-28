La Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Bienestar Social y Programas Sociales, continúa promoviendo actividades en beneficio de los adultos mayores del distrito.

Calidad de vida

Recientemente se realizó la segunda sesión de terapias físicas gratuitas, con la participación de la psicóloga Grace Guerra y el acompañamiento de una especialista en enfermería, quien realizó evaluaciones rápidas a los participantes.

Estas sesiones están diseñadas para aliviar dolores corporales y mejorar la movilidad, permitiendo que los adultos mayores puedan realizar sus labores diarias con mayor comodidad. Entre las terapias ofrecidas se incluyen ejercicios de funcionalidad, flexibilidad y fuerza, entre otros.

La iniciativa busca promover el bienestar integral de los adultos mayores, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida en el distrito de Salas.

VIDEO RECOMENDADO