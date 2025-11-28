a través de la Subgerencia de Bienestar Social y Programas Sociales, continúa promoviendo actividades en beneficio

Calidad de vida

Recientemente se realizó la segunda sesión de terapias físicas gratuitas, con la participación de la psicóloga Grace Guerra y el acompañamiento de una especialista en enfermería, quien realizó evaluaciones rápidas a los participantes.

Estas sesiones están diseñadas para aliviar dolores corporales y mejorar la movilidad, permitiendo que los adultos mayores puedan realizar sus labores diarias con mayor comodidad. Entre las terapias ofrecidas se incluyen ejercicios de funcionalidad, flexibilidad y fuerza, entre otros.

La iniciativa busca promover el bienestar integral de los adultos mayores, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida en el distrito de Salas.

