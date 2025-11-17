En un esfuerzo por fortalecer la atención a personas mayores y ciudadanos con discapacidad, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Bienestar Social y Programas Sociales, realizó la entrega de equipos biomecánicos destinados al CIAM–Salas. La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno Regional de Ica.

Calidad de vida

Entre los implementos distribuidos se incluyeron sillas de ruedas, bastones y andadores, priorizados para adultos mayores con limitaciones de movilidad. Estos equipos buscan mejorar su autonomía, facilitar desplazamientos y contribuir a una mejor calidad de vida.

El alcalde de Salas, Javier Fernández Matta, destacó que estas acciones forman parte del compromiso municipal para promover accesibilidad, inclusión y atención humanizada hacia las poblaciones más vulnerables del distrito.

Más allá de la entrega material, la iniciativa refleja un trabajo basado en solidaridad, empatía y acompañamiento a quienes más lo necesitan, reforzando el rol del CIAM como espacio de soporte y bienestar para los adultos mayores de Salas

VIDEO RECOMENDADO