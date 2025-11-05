Con el objetivo de promover un envejecimiento activo y saludable, el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Salas, en coordinación con el Centro de Salud de Guadalupe, organizó una jornada informativa sobre alimentación saludable para adultos mayores.

Por la buena salud

La actividad estuvo a cargo de la nutricionista Xiomara Cortez, quien ofreció una charla dinámica centrada en la importancia de mantener una dieta equilibrada, el consumo adecuado de nutrientes y la hidratación constante en esta etapa de la vida.

Durante la exposición, los participantes recibieron consejos prácticos sobre cómo combinar alimentos locales, reducir el consumo de azúcares y grasas, e incorporar frutas, verduras y proteínas en sus comidas diarias. Además, se enfatizó la necesidad de mantener horarios regulares de alimentación y realizar actividad física ligera como complemento para preservar la salud.

Los asistentes participaron activamente, compartiendo experiencias y realizando preguntas sobre temas como la diabetes, la hipertensión y la desnutrición, condiciones frecuentes entre la población adulta mayor.

La jornada formó parte de las acciones del CIAM orientadas a fortalecer el bienestar físico y emocional de los adultos mayores del distrito, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y autocuidado.

