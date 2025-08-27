En el marco del Día del Adulto Mayor, ayer decenas de personas de la tercera edad recibieron atención médica gratuita en la explanada del mercado La Palma, como parte de una campaña organizada por diversas entidades del sector salud.

Atención profesional

Durante la jornada, se ofrecieron controles de presión arterial, glucosa, peso y talla, además de servicios en medicina general, nutrición, psicología e inmunización. Todo de forma gratuita y sin necesidad de seguro.

La actividad fue organizada por la Dirección Regional de Salud de Ica, con apoyo de la Red de Salud, la Municipalidad Provincial y el Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores.

“Es bueno que se acuerden de nosotros, a veces no tenemos para pagar una consulta”, comentó Rosa Gutiérrez, de 74 años, quien acudió al lugar junto a su hija.

Los organizadores indicaron que la campaña busca prevenir enfermedades comunes en la vejez y acercar los servicios médicos a una población que muchas veces es dejada de lado.

