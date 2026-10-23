Efectivos del Escuadrón de Emergencia SECEME – Águilas Negras de la Región Policial Ica capturaron en flagrancia a un sujeto acusado de sustraer una motocicleta lineal del frontis del centro comercial MegaPlaza, en la ciudad de Ica.

Acción policial

Según información policial, la intervención se produjo el 21 de octubre, a las 5:21 de la tarde, luego de que el sospechoso fuera sorprendido conduciendo una motocicleta de marca KTM, modelo Duke 390, categoría L3, con placa de rodaje 9417-3I, cuya chapa de contacto se encontraba violentada.

De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo había sido estacionado por su propietario en la puerta principal del establecimiento comercial. El presunto autor habría utilizado una llave artesanal tipo «T», elaborada con fierros soldados, para forzar la chapa y apoderarse de la unidad.

La intervención policial se realizó aproximadamente a 50 metros del lugar donde se encontraba estacionada la motocicleta, cuando el sujeto presuntamente intentaba darse a la fuga. Durante el registro personal efectuado en el lugar, los agentes encontraron en su poder el objeto artesanal que habría sido empleado para violentar el sistema de encendido.

Minutos después, el propietario de la motocicleta se presentó en el lugar y reconoció la unidad como de su propiedad.

Tras la intervención, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

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