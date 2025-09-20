El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, realizó ayer una breve visita a la ciudad de Ica, como parte de una jornada protocolar centrada en la presentación de la plataforma de orientación vocacional “Mi Carrera” en la institución educativa San Luis Gonzaga. Sin embargo, su paso fue veloz y dejó varias interrogantes sin responder, tras evitar el diálogo con medios locales y representantes sindicales.

Numerosas fotografías

La ceremonia estuvo marcada por saludos protocolares y numerosas fotografías con trabajadores del Estado y estudiantes. Tras el evento, los medios de comunicación intentaron entrevistarlo, pero en menos de 30 segundos, el titular de Trabajo se retiró apresuradamente del lugar, subiendo a la camioneta oficial que lo trasladó a la provincia de Palpa.

La salida fue rápida y en medio de estrictas medidas de seguridad. Escoltado por su equipo, Maurate evitó declarar a los medios locales sobre temas laborales o las recientes críticas al Gobierno central, en un contexto marcado por el descontento de diversos sectores sociales.

Previamente, en declaraciones a un medio nacional, fue consultado sobre una posible censura al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El titular de Trabajo se limitó a señalar que corresponde al Congreso tomar decisiones respecto a interpelaciones o censuras. También, desde Ica, defendió los viajes internacionales de la presidenta Dina Boluarte, indicando que estos generan impactos positivos en la economía nacional.

Luego de su paso por el colegio San Luis Gonzaga, el ministro se dirigió a la provincia de Palpa, donde participó en la inauguración de una obra ejecutada con la participación de trabajadores del programa Llamkasun Perú.

