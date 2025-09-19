Ayer, el ministro del Interior, Carlos Malaver, realizó una rápida visita a la ciudad de Ica, en medio de un contexto cada vez más crítico por el aumento de la criminalidad en la región. En particular, los casos de extorsión, que han venido en alza durante los últimos años.

Fugaz visita

Tras una breve conferencia, el ministro fue consultado sobre las versiones que vinculan al prófugo criminal Erick Moreno, alias el “Monstruo” con altos mandos de la Policía Nacional. La respuesta fue tajante: “No se aventure, señor, por favor. Hay que ser objetivos. No podemos aventurarnos en creer en las versiones de cualquier delincuente”, declaró.

En relación con la falta de personal policial, el ministro reconoció que existe una brecha de cerca de 50 mil agentes a nivel nacional. Indicó que la cobertura mediante procesos regulares tomaría cerca de una década.

En tanto, según el Sistema de Denuncias Policiales, entre enero y julio de 2025 se registraron 451 denuncias por extorsión en Ica, un incremento del 28.9 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 350 casos.

Pero el problema no es nuevo. De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía, entre 2019 y 2024 las denuncias por extorsión en la región se cuadruplicaron, mientras que la tasa de homicidios casi se duplicó: pasó de 4,3 a 7,9 por cada 100.000 habitantes.

Pese a estas cifras, la visita del ministro no dejó anuncios concretos ni compromisos específicos para enfrentar la violencia y la criminalidad en Ica.

