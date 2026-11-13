La Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco anunció la programación de los solemnes cultos en honor a San Martín de Porres, el Santo Peruano, que se desarrollarán del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en la iglesia Belén, congregando a hermanos, devotos y feligresía en una significativa manifestación de fe y tradición religiosa.

Fe y devoción

Las actividades se iniciaron con el primer día de triduo ayer jueves 12 de noviembre, a las 8:00 p. m., con el rezo del Santo Rosario, ofrecido por la familia Guerrero Siguas. La jornada continuará hoy viernes 13, a la misma hora, con el segundo día de triduo, teniendo como oferente a la familia Rojas Ruiz. El sábado 14 se realizará el último día de triduo, con la participación de la Segunda Cuadrilla de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco.

El domingo 15 de noviembre será el día central de la festividad. La programación contempla el rezo del Santo Rosario a las 8:30 a. m., seguido de la solemne Misa de Fiesta a las 9:30 a. m. y, posteriormente, a las 10:30 a. m., el recorrido procesional de la imagen de San Martín de Porres por plaza Belén, en medio de las expresiones de fervor de sus devotos.

Asimismo, la Hermandad hizo un llamado a los hermanos, devotos y feligresía a colaborar con la donación de gladiolos de tallo ancho, en colores blanco y amarillo, destinados al arreglo del anda procesional. Las donaciones serán recibidas en el local institucional los días viernes 13 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., así como el sábado 14 durante todo el día. La institución invita a la comunidad a participar de estos solemnes cultos, fortaleciendo la fe, la humildad y el espíritu de servicio al prójimo, valores que caracterizaron la vida del Santo Peruano.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO