Con actividades religiosas, cívicas y una ceremonia de reconocimiento, la Municipalidad Distrital de Salas conmemoró el Día del Trabajador Municipal, jornada en la que autoridades, funcionarios y trabajadores participaron en los homenajes a San Martín de Porres, considerado patrono de los servidores municipales.

Reconocimiento institucional

Las celebraciones comenzaron con una misa en honor al santo, donde los asistentes participaron de un acto religioso dedicado a recordar su ejemplo de humildad, solidaridad y servicio al prójimo. Posteriormente, se desarrolló el izamiento del Pabellón Nacional, ceremonia que reunió a los integrantes de la institución edil.

Como parte del programa, las andas de San Martín de Porres recorrieron las principales calles de la jurisdicción en una procesión acompañada por trabajadores municipales y vecinos, quienes participaron de esta manifestación de fe y devoción.

Las actividades también comprendieron una ceremonia especial de reconocimiento a los servidores de la comuna, en la que se destacó el trabajo que realizan diariamente desde las diferentes áreas de la institución. Durante el encuentro se entregaron presentes a los colaboradores como muestra de agradecimiento por su dedicación y compromiso con el distrito.

En esta ceremonia estuvieron presentes las regidoras Gloria Peña Siguas y María Elizabeth Siguas Hernández, además de la gerente municipal, C.P.C. Elizabeth Ordores Camargo, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Salas.

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