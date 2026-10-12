En medio de las oraciones y muestras de devoción, la Hermandad del Señor de La Agonía, expresó públicamente su agradecimiento al alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, por el apoyo que según señalaron sus integrantes, ha brindado a las actividades religiosas y a la organización durante los últimos años.

Fe y devoción

El reconocimiento se realizó en el templo Belén, al término de una celebración eucarística en la que se elevaron plegarias por las buenas intenciones y el bienestar de la provincia. En ese escenario, los representantes de la hermandad invitaron al burgomaestre y al presidente de la organización, Lucio Guerrero Siguas, a pasar al frente para realizar la entrega de un presente como muestra de gratitud.

Durante su intervención, los integrantes de la hermandad destacaron la disposición del alcalde para atender sus solicitudes cada vez que acudieron a la Municipalidad Provincial de Pisco. Como parte de este reconocimiento, le obsequiaron un cuadro con la imagen del Señor de la Agonía, considerado Patrón Jurado y Protector de la provincia.

En su intervención, el alcalde de Pisco manifestó que recibió el reconocimiento de manera inesperada y sostuvo que las acciones realizadas durante su gestión estuvieron motivadas por el cariño y la devoción al Señor de la Agonía. Asimismo, recordó que en 2023, mediante una resolución, se declaró al Señor de la Agonía como Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco.

La ceremonia religiosa sirvió, además, para recordar la cercanía de las actividades centrales en honor al Señor de la Agonía.

La jornada central está prevista para el domingo 25 de octubre. Las actividades comenzarán a las 6:00 de la mañana con la solemne bajada de la imagen, seguida de la veneración a las 6:45 a. m. y la entronización en su anda a las 10:00 de la mañana.

Por la tarde, la salida de la imagen está programada para las 4:45 p. m., mientras que la misa de fiesta se celebrará a las 5:00 p. m. en el atrio del templo Belén. Posteriormente, a las 6:30 p. m., comenzará el esperado recorrido procesional por las principales calles de Pisco, durante el cual se espera la participación de numerosos fieles y devotos.

La procesión se prolongará durante aproximadamente 17 horas. El retorno de la venerada imagen a su templo está previsto para el lunes 26 de octubre, a la 1:30 de la tarde.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO