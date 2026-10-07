Hoy llega a su última jornada la exposición histórica del Señor de la Agonía de Pisco en su local institucional al costado del templo Belén, una significativa muestra que durante los últimos días permitió a devotos, familias y visitantes acercarse a la historia y tradición del “Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco”. La actividad se desarrolla en el marco del mes morado y ha representado un espacio de encuentro con la fe, la memoria y la devoción que por décadas ha acompañado al pueblo pisqueño.

Muestra histórica

Uno de los principales atractivos de esta muestra ha sido la posibilidad de tener un contacto cercano y contemplar los sudarios del Señor de la Agonía, elementos que poseen un profundo significado dentro de la devoción de la Hermandad. Los visitantes han podido conocer detalles de su historia y apreciar de cerca estos elementos vinculados directamente con la venerada imagen, convirtiendo la exposición en una experiencia diferente y especial para quienes profesan su fe

Durante el primer día de la exposición se vivió una jornada marcada por la fe, el respeto y la profunda devoción, con la presencia de numerosos visitantes que recorrieron la muestra histórica, así lo informó el Hno. Carlos Peña, secretario de Imagen Institucional de la HSA de Pisco, quien resaltó la importancia de brindar estos espacios para que las nuevas generaciones y los devotos conozcan, valoren y preserven la historia del Señor de la Agonía y de la propia hermandad.

La invitación es hasta hoy, miércoles 7 de octubre de 6:00 a 8:00 de la noche, en el local institucional de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, donde el ingreso es completamente gratuito.

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