La Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco presentó la programación oficial de los solemnes cultos en honor al “Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco”, durante una conferencia informativa realizada el viernes 2 de octubre, en la que se dieron a conocer las principales actividades religiosas y el recorrido procesional previsto para el domingo 25 de octubre.

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la institución, hermano Lucio Guerrero Siguas, y contó con la participación del asesor espiritual, padre Pedro Guillén Goñi CM; el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, y el jefe de la División Policial de Pisco, coronel PNP Daniel Elías Soto, además de hermanos de la institución y representantes de la feligresía.

Actividades religiosas

Como parte de las actividades previas a la festividad del 5 al 7 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, se desarrollará en el local institucional de la Hermandad la exposición histórica denominada “Señor de la Agonía: historia, fe y devoción que trascienden generaciones”, donde los visitantes podrán conocer fotografías, documentos y elementos vinculados a la trayectoria de la imagen, entre ellos sus históricos sudarios.

Asimismo, el sábado 10 de octubre, a las 7:00 de la noche, se realizará el concierto de marchas procesionales, mientras que el domingo 11, a las 9:30 de la mañana, tendrá lugar la solemne misa por la provincia de Pisco y la juramentación de los hermanos ingresantes de la promoción 2026 “San Vicente de Paúl”. Del 15 al 24 de octubre se desarrollará el tradicional rol de novenas, en preparación para el día central.

El domingo 25 de octubre, día central de la festividad, las actividades comenzarán a las 6:00 de la mañana con la solemne bajada del Señor de la Agonía, seguida de la veneración a las 6:45 y la entronización de la sagrada imagen en su anda a las 10:00 de la mañana. Por la tarde, a las 4:45, se tiene prevista su salida, para dar paso a la solemne misa de fiesta, a las 5:00 de la tarde, en el atrio del Templo Belén.

Posteriormente, a las 6:30 de la tarde, se dará inicio al esperado recorrido procesional por las principales calles de Pisco, congregando a cientos de fieles, devotos y visitantes. El ingreso de la venerada imagen a su templo está programado para el lunes 26 de octubre, a la 1:30 de la tarde.

Durante la conferencia también se dieron a conocer las disposiciones para garantizar la conservación de la imagen y el desarrollo ordenado de los homenajes. Entre las recomendaciones se solicitó a los fieles evitar portar relojes, pulseras, collares y lentes durante los actos de veneración.

Asimismo, las alfombras deberán permitir el tránsito peatonal y no utilizar materiales resbaladizos; los arreglos florales no podrán contener agua ni elementos punzocortantes, y las nubes deberán llevar únicamente pétalos secos. También quedó prohibido el uso de papel picado, serpentinas, confeti, globos y escarcha.

De igual manera, se anunciaron tres puntos para la tradicional pasada de bebés y niños: la gruta de la Santísima Virgen de Chapi, en la calle Beatita de Humay; la intersección de las calles Pérez Figueroa y San Clemente, y la calle Dr. Zúñera con Comercio, frente al establecimiento conocido anteriormente como Gallo Más Gallo.

Finalmente, el Directorio General de la Hermandad informó que la recepción de documentos para solicitar homenajes se realizará del 5 al 17 de octubre, en el horario de atención de la Secretaría institucional.

Las disposiciones y recomendaciones serán difundidas también a través de la página oficial de Facebook de la Hermandad, con el propósito de mantener informados a los hermanos, devotos y público en general.

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