Las tradicionales visitas escolares al Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco, ya se iniciaron con la llegada de cientos de niños y niñas de las instituciones educativas de la localidad al Templo Belén, considerado la casa del Señor de la Agonía. Como cada año, los menores acuden durante las mañanas para acercarse a la imagen y vivir un momento de fe y devoción.

Comunidad educativa

Son miles de escolares de los niveles inicial y primaria de gran parte de las instituciones educativas de Pisco los que participan de esta tradicional costumbre, acompañados por sus docentes. Estas visitas buscan también fortalecer en las nuevas generaciones la fe, el amor a Jesús y el conocimiento de las tradiciones religiosas que forman parte de la identidad pisqueña.

Uno de los primeros grupos en realizar esta visita fue la institución educativa de la I.E. Inicial “Divino Niño Jesús”, cuyos niños y niñas llegaron al Templo Belén este miércoles 7 de octubre. La actividad forma parte de las expresiones de fe que cada año congregan a la comunidad educativa durante el tradicional Mes Morado en honor al Señor de la Agonía.

La programación continuará con diversas actividades religiosas. El sábado 10 de octubre, a las 7:00 p. m., se realizará el Concierto de Marchas Procesionales en el Templo Belén; mientras que el domingo 11, a las 9:30 a. m., se celebrará la solemne misa por la provincia de Pisco y la juramentación de hermanos ingresantes, Promoción 2026 “San Vicente de Paúl”.

Posteriormente, del 15 al 24 de octubre, se desarrollarán las novenas, como antesala al esperado recorrido procesional del Señor de la Agonía, programado para el 25 de octubre.

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