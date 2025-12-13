La provincia de Pisco fue escenario de la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, un espacio de diálogo y evaluación que permitió a la ciudadanía conocer los avances, logros y desafíos del Gobierno Regional de Ica durante el presente año.

La sesión se realizó este 11 de diciembre en la Municipalidad Provincial de Pisco y estuvo presidida por el Vicegobernador Regional Washington Sotelo Luna, en representación del Gobernador Regional, Dr. Jorge Hurtado.

Proyectos regionales

El evento se desarrolló en estricto cumplimiento del artículo 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Participación y Control Ciudadano y la Ordenanza Regional N.° 014-2025-GORE-ICA, que establece los lineamientos para la rendición de cuentas.

La mesa estuvo conformada por autoridades del ámbito regional y provincial, entre ellas el alcalde de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, la Directora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Abg. María Aragonés Vente, y el Gerente Regional de Planeamiento, Acondicionamiento y Presupuesto, Lic. Guillermo Miranda Huamán. Su participación contribuyó a consolidar un espacio de análisis técnico y transparente frente a la ciudadanía.

Durante la audiencia, cada expositor contó con diez minutos para presentar información sobre la ejecución presupuestal, los proyectos en curso y los avances alcanzados. Intervinieron el Director Regional de Educación, Julio Motta Dueños; el Director Regional de Salud, Héctor Quiste Carrascal; el Jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha – PETACC, Ing. Epifanio Salazar Alvarado; y el Subgerente Regional de Presupuesto, Lic. Juan José Moyano Musto. Cada uno expuso resultados, logros y también las limitaciones que enfrenta la gestión, aportando datos clave para la toma de decisiones y el control ciudadano.

La jornada concluyó como un espacio de información, análisis y participación, por la importancia de la rendición de cuentas como puente de confianza entre autoridades y ciudadanía, y consolidando a Pisco como escenario de transparencia en la gestión pública regional.

