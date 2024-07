Las placas tectónicas de Nasca acumulan energía con una gran tensión. Por ello, la región Ica podría sufrir un terremoto, además de otros desastres naturales. La prevención y contar con bienes de ayuda humanitaria debe estar garantizada, sin embargo, decenas de municipios en el departamento iqueño incumplen con implementar los espacios para ayuda humanitaria o no los tienen adecuadamente equipados.

Situación actual

El director (e) de la Dirección Desconcentrada de Ica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Óscar Manuel Oré Herrera, indicó que la obligación de los gobiernos locales es de mantener los almacenes de bienes de ayuda humanitaria debidamente equipados, es un deber establecido en la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), sin embargo, varios municipios lo incumplen.

“Todas las municipalidades deben asignar de su propio presupuesto un porcentaje para la compra de bienes de ayuda humanitaria, pero de acuerdo a la consulta amigable del Ministerio de Economía, de las 43 municipalidades en la región Ica, solo 21 gobiernos locales tienen asignados recursos para los bienes de ayuda humanitaria y el resto no tiene nada, y de los que tienen asignado dinero, el 40 % no ha comprado nada. No hay que esperar que ocurra el desastre para comprar, porque cuando hay desastre todo estará cerrado y los bienes van a encarecer”, declaró.

Frente a la realidad, invocó a los alcaldes provinciales y distritales a poder realizar gestiones y comprar bienes de ayuda. “Algunos comprarán para una familia, otros para 10 o 20, pero tienen que comprar los bienes, porque quien está más cerca de la población es el gobierno local y haya que llegué la ayuda del gobierno regional o central demora”, dijo.

Al ser consultado sobre la capacidad de Indeci en Ica para la atención de un destare, explicó que cuentan hasta con 900 kits de ayuda humanitaria, además los bienes se dividen en grupos de alimentos, techo, abrigo, herramientas y menajería. Todo ello es entregado al GORE Ica, tras la declaratoria de emergencia para la atención de familias damnificadas y afectadas.

“Nuestra disposición es para una situación de grandes daños, y tenemos menajería con platos hondos, cubiertos, vasos, ollas, cucharón de aluminio, carpa familiar cada una con capacidad para 5 personas con frazadas, camas, bidón de plásticos, colchones, linternas recargables. También herramientas para remoción de escombros de viviendas colapsadas, la población organiza cuadrillas y se les apoya con herramientas y otros, De igual manera tenemos almacenes en Arequipa y Lima que nos pueden abastecer con más bienes de ayuda humanitaria”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO