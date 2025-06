La ciudad de Ica vivió una jornada de indignación ciudadana tras conocerse la denuncia por agresión física presentada por Emma Luisa Mejía Venegas, exalcaldesa provincial de Ica (2019–2022), en contra de su esposo, el cantante Carlos Alberto López Ramírez, integrante del “Dúo Idéntico”.

Violencia física

Cientos de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a lo que consideran una sanción insuficiente impuesta por el Poder Judicial. López Ramírez tiene solo la medida de 43 jornadas de servicio comunitario, tratamiento psicológico obligatorio y la prohibición de acercarse a la víctima durante un año. Para muchos ciudadanos, la medida no refleja la gravedad del caso.

La movilización inició en el restaurante “San Isidro” y avanzó por avenidas principales como San Martín. Durante el recorrido, los manifestantes realizaron plantones frente a sedes judiciales.

Previo a la movilización, Emma Mejía, visiblemente afectada, dio declaraciones entre lágrimas, agradeciendo el respaldo ciudadano: “Si doy la cara es porque no quiero que más personas pasen por esto. No callen. A las autoridades les digo: escúchennos y no permitan que quede nada impune”. Su testimonio fue respaldado por vecinos, amistades y activistas.

Evelyn Vela, hermana de la exalcaldesa, también expresó su preocupación por el estado de salud de Emma: “Tiene coágulos en la cabeza. Le hemos hecho una tomografía. Está con dolor intenso. La decisión del juez no refleja el daño sufrido. El servicio comunitario es una burla”.

El hecho fue revelado luego de que Mejía presentara lesiones en el rostro, incluido un hematoma junto al ojo izquierdo. “Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera: una hermana, una hija, una amiga”, añadió Mejía en su pronunciamiento público. Afirmó que su caso no debe ser tratado de forma excepcional por su cargo anterior, sino como una muestra de lo que viven muchas mujeres que no logran ser escuchadas. “Este es un grito de ayuda. Que sepan que no están solas”.

La movilización ciudadana marca un precedente en la región, donde las manifestaciones públicas contra la violencia de género han ido en aumento en los últimos años. La ciudadanía exige ahora que este caso sea tratado con la seriedad y el enfoque que corresponde.

