El director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Ica, Héctor Martín Paredes, informó que existe un avance del más del 84% de la actualización cartográfica de viviendas y establecimientos en la región Ica, donde en tres provincias ya se ha completado el proceso al 100%.

Próximo censo nacional

Explicó que la información recopilada está referida a la ubicación geográfica y censal, dirección, uso de local, condición de ocupación de la vivienda, datos del responsable de hogar, número de suministro de luz de la vivienda, e identificación de establecimiento, actividad económica y otros.

“En el departamento de Ica tenemos un avance del 84,3% de la actualización cartográfica que comprende la actualización de la toponimia, nombres de calles, nuevos establecimientos, grifos, que han sido creados en los últimos años, también identificando planos urbanos de nuestros mapas distritales y actualizando el crecimiento de manzanas, por el boom inmobiliario en los últimos años aquí en la región Ica. Toda esa información permitirá al funcionario censal que salga con la cartografía actualizada y pueda coberturar todo el ámbito de los distritos que vamos a realizar el censo nacional en el año 2025″, declaró.

Añadió que, en las provincias de Chincha, Palpa y Nasca, la actualización ya se ha completado al 100%, mientras que aún se continúa los trabajos en los distritos de Ica, Parcona, La Tinguiña, Salas, Santiago, Subtanjalla, San Clemente y Pisco.

“Estamos por cerrar la provincia de Pisco e Ica que tenemos algunas dificultades por el tema del ausentismo, porque la población trabaja y a veces no se encuentra, por el tema de la minería. Esta actualización nos va a permitir a nosotros tener los resultados en abril del próximo año y poder estimar el número de funcionarios censales también para este próximo censo nacional, y ya no vamos a paralizar el pais en un solo día, sino que se va a realizar en tres meses desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre del 2025, donde vamos a levantar la información en dispositivos electrónicos y ya no en una hoja de papel”, agregó.

