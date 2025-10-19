El Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica dio inicio oficial a su proceso electoral con miras a la elección de nuevas autoridades, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre. Más de 130 periodistas colegiados están habilitados para participar en esta jornada democrática, en la que se definirá al nuevo Decano y al equipo de Directores Departamentales para el periodo 2026-2027.

Cronograma oficial

En cumplimiento del cronograma electoral, el 18 de octubre se realizó el sorteo de numeración de listas, en el cual participaron las dos candidaturas oficialmente habilitadas.

En este acto, la Lista N.º 1, denominada “Compromiso, Experiencia y Trabajo”, fue presentada públicamente. La lista es encabezada por la docente universitaria y periodista Massiel Anyosa Oré, quien postula al decanato.

La acompañan los siguientes profesionales: Pedro Chalco Guillén – Primer Vicedecano Departamental, Sandra Meza Matta – Segunda Vicedecana Departamental, Diana Alvarado Bautista – Directora Secretaria, Pilar Zárate Araujo – Directora de Economía, Administración y Finanzas, Carlos Sotelo Aparcana – Director de Asuntos Profesionales e Institucionales, Mercedes Arcoccauya García – Directora de Responsabilidad Social, Enzo Ramos Romero – Director de Comunicaciones y Publicaciones, Nilton Loo Gamero – Director de Biblioteca y Actividades Culturales y Pablo Mamani Quispe – Delegado ante el Consejo Nacional.

Durante la presentación, Massiel Anyosa anunció que su lista ha elaborado más de 25 propuestas, orientadas a fortalecer el rol institucional del Colegio y mejorar las condiciones de los periodistas colegiados. Entre las más destacadas figuran: Defensa legal y profesional para periodistas en ejercicio, el fortalecimiento de gestiones para la cesión de uso definitiva del local institucional y otros.

Asimismo, sobre las fechas clave del proceso electoral. De acuerdo con el cronograma establecido por el Comité Electoral, las fechas más relevantes del proceso son el 16 de noviembre de 2025, que serán las elecciones y proclamación de ganadores, el 2 de diciembre de 2025 es la entrega de credenciales y el 2 de enero de 2026, la instalación del nuevo Consejo Directivo.

