El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) denunció que el nuevo director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, ha recibido amenazas de muerte contra su vida y la de su familia, luego de intensificar los operativos de control destinados a detectar sustancias y artículos ilícitos dentro del establecimiento penitenciario.

Amenazas mortales

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el INPE, las amenazas también se extendieron al jefe de seguridad del penal. Los amedrentamientos se produjeron a través de videos enviados al teléfono personal del director, en los que se observa a sujetos armados mostrando pistolas, municiones y lanzando advertencias explícitas contra los funcionarios penitenciarios.

Diario Correo pudo acceder a uno de estos videos enviados al director Herrera Rozas, donde se aprecia que los individuos muestran armas de fuego con municiones mientras profieren amenazas directas. “Recién llega y dices que no tienes miedo a los videos, ni las amenazas… Ya sabemos a qué hora sales a comer”, se escucha decir a uno de los sujetos, finalizando con: “Atrévete a trasladar a mi primo Píter, que te tenemos bien ubicado, deja de estar cacharreando”. En otro video, se repite el tono intimidante con frases como “Se va a ganar su plomazo”, mientras uno de los delincuentes acciona el gatillo de un revólver.

Según la información proporcionada por el INPE, las amenazas estarían vinculadas al traslado de un interno de alta peligrosidad identificado como Edinson Pier Flores Pinto, alias “Cabezón Pier”, quien cumple condena por los delitos de homicidio calificado y robo agravado. Los delincuentes exigen que no se concrete su traslado, advirtiendo represalias fatales contra los funcionarios que ejecuten la medida.

Flores Pinto, alias “Cabezón Pier”, ha sido señalado por las autoridades como el presunto autor de los disparos en el asesinato del teniente PNP Ilichts Castilla Lévano y del dirigente sindical Miguel Santillán Reymundo, ocurrido el 3 de marzo en Chincha. Su permanencia en el penal fortalecería la estructura delincuencial interna, por lo que su traslado busca desarticular las redes criminales.

