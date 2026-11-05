El Jurado Electoral Especial – JEE Chincha proclamó a la alcaldesa y regidores del concejo municipal de la provincia de Chincha que tendrán a cargo el período de gobierno 2027-2030.

De las elecciones de octubre, la organización política Alianza para el Progreso obtuvo la votación más alta y con ello, la abogada Bertha Rosalyn Peña Ormeño será desde el 1 de enero la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chincha.

Nueva alcaldesa

Asimismo, el concejo estará integrado por los regidores oficialistas Carlos Antonio Chia Reynaga, Luz Elena Carbo Travi, Emilio Saravia Arias, Marianella Magallanes Ludeña, Daniel Santiago Atuncar Deza, Rosa Vianella Sessarego Diaz y Antonio Pachas Lévano. Completarán el pleno Giuliana Ysabel Napa Pérez (Progresemos), Luis Lorenzo Cruz Carbajal (Acción Popular), Julia Bernardina Almeyda Tipian (Somos Perú) y Angiolina Apolaya Vivanco (Podemos Perú).

En la víspera, Bertha Peña, quien fue alcaldesa de Pueblo Nuevo desde el 2019 hasta el 2022, sostuvo reunión con representantes del Ejecutivo y Legislativo para intercambiar preocupaciones y articular esfuerzos frente a los desafíos del anunciado Fenómeno El Niño y por la inseguridad ciudadana.

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