La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica cuenta con un nuevo director. Mediante la Resolución Ministerial N° 000352-2025-MC, el Ministerio de Cultura designó a Josué Carlos Gonzales Solórzano como titular de la entidad, en reemplazo de Víctor Eduardo Injante Tipismana, cuya gestión fue recientemente concluida.

Resolución Ministerial

Gonzales Solórzano es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posee una maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sostenible por la Universidad de San Martín.

A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como consultor en participación ciudadana en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas (IDARQ), en Casma, y formó parte del equipo técnico que elaboró el Plan de Manejo de la Zona Arqueológica Monumental de Chankillo, documento clave para que este sitio lograra su inscripción como Patrimonio Mundial, entre otros.

El nuevo director asume funciones tras la salida de Víctor Eduardo Injante Tipismana, quien permaneció casi nueve meses al frente de la DDC Ica. Su designación fue dada por concluida mediante la Resolución Ministerial N° 000351-2025-MC, en medio de cuestionamientos a su gestión.

