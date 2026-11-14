Con el propósito de llevar momentos de alegría y compartir el espíritu navideño con las familias de la provincia, la Municipalidad Provincial de Pisco aprobó el plan de trabajo “Navidad uniendo y transformando”, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el viernes 13 de noviembre, con la participación del alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández y los regidores.

Aprueban plan

La iniciativa permitirá a la comuna avanzar con la organización de las celebraciones de fin de año, priorizando la adquisición de juguetes y aprovechando los recursos humanos, materiales y servicios de la propia institución para atender otros aspectos de la programación. De esta manera, se busca desarrollar las actividades navideñas sin depender exclusivamente de una mayor asignación de recursos económicos.

Durante la presentación se informó que la propuesta inicial, elaborada por el área de Desarrollo Social y Económico, consideraba una inversión aproximada de S/280 mil. Sin embargo, luego de una evaluación de los gastos y de las posibilidades de ejecución, el presupuesto fue replanteado y reducido, con el objetivo de adecuar las actividades a la disponibilidad de la municipalidad.

Según lo explicado ante el Concejo, el principal desembolso estará destinado a la compra de juguetes, mientras que los trabajos de acondicionamiento, arreglos, pintura y preparación de los espacios serán atendidos con recursos y servicios municipales. Esta distribución permitirá concentrar el gasto en uno de los componentes centrales de la celebración y aprovechar la capacidad operativa de la comuna para los demás preparativos.

Tras las intervenciones, el Concejo Provincial aprobó el plan “Navidad uniendo y transformando”, dando paso a la continuidad de los preparativos para las fiestas navideñas.

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