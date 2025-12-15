En el sector de Las Lomas de Huacachina, en La Tierra Prometida (provincia de Ica), niños y familias disfrutaron de una jornada navideña llena de alegría y solidaridad, gracias a la iniciativa de la Dra. Celia Agreda de Raffo, su familia y un grupo de amigos comprometidos con el bienestar social.

Compartir en familia

Durante la actividad, los menores participaron de un show navideño, recibieron chocolatada y juguetes, y compartieron momentos de juego y diversión. La iniciativa buscó no solo regalar sonrisas, sino también fortalecer los lazos comunitarios y fomentar valores.

El gesto solidario se replicó en el sector de Corazón de las Dunas, también dentro de La Tierra Prometida, donde decenas de niños se reunieron para disfrutar de la jornada, que se convirtió en una oportunidad para compartir afecto y esperanza en un contexto de recursos limitados.

Quienes participaron destacan que cada acción, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de los menores y sus familias, ya que en la zona viven familias de recursos económico limitados, muchos migrantes de otras regiones (Ayacucho, Huancavelica), que llegan a Ica para trabajar en los fundos.

