Una noche de gala se celebró en el coliseo “Modesto León Piedra” del colegio San Luis Gonzaga de Ica, donde 13 participantes de diferentes instituciones públicas como privadas, universidades y empresas, se hicieron presentes en la elección y coronación de la reina del 60° Festival Internacional de La Vendimia de Ica 2025.

Nueva soberana

Las aspirantes se presentaron en traje de baño, traje alegórico y vestido de noche, quienes además respondieron preguntas de cultura general. Tras un arduo certamen, la representante de la provincia de Pisco, Marjorie Malú Hernández Ascona de 25 años, fue coronada como la nueva reina del FIVI 2025.

La nueva soberana, en su traje alegórico, presentó un diseño representado a la reina de la Vendimia Iqueña, deslumbrando con el majestuoso e imponente atuendo con pintorescos detalles de las cuales está inspirado en el fruto de la vid, la parra y el alambique donde el destello de la cristalería y alegoría evoca el resultado de la cosecha vitivinícola. El traje resaltó el pisco y el buen vino y estuvo hecho con telas finas.

Asimismo en la rueda de preguntas, la interrogante planteada a ella fue ¿Las leyendas iqueñas combinan historia y misticismo, cual es la que más te ha impactado y que crees que nos enseña?.

“Las leyendas de Ica combinan historias y misterios, me encantan todas, pero mencionare una que me dejó muchas enseñanzas, La Achirana del Inca. Esta leyenda me causó asombro, admiración y gratitud por los atributos divinos que Dios da la mujer. Es admirable como esta protagonista, esta hermosa doncella logra que su pueblo tenga agua, el elemento vital para el hombre, era una necesidad grande que tenían estas tierras, la lección de resiliencia, solidaridad y empatía, es realmente asombrosa, si todos siguiéramos su ejemplo construiríamos un futuro más justo, estoy segura que, si todos ponemos de nuestra parte, esta Ica sería una Ica diferente. Es emocionante como los valores de esta leyenda pueden ser tan impactante para la vida de cada iqueño y como recita el poema. Ica de tus raíces profundas, algún día surgirán constelaciones de lucero para iluminar tu nombre, muchas gracias”, respondió Malú Hernández.

Cabe señalar que la primera finalista y Miss Semana de Ica, fue Madaí Salas Navarrete, representante de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, después de 12 años, la universidad iqueña volvió a brillar en este evento de la tradición iqueña, mostrando el talento y la excelencia de la comunidad sanluisana. Mientras que Miss Elegancia FIVI 2025 es Miluska Gómez Mendoza, soberana del distrito de San José de Los Molinos.

La 60° edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI), se desarrollará del 7 al 16 de marzo de 2025. Bajo el lema “Volviendo al origen”, la Municipalidad Provincial de Ica busca recuperar la identidad y el significado tradicional de la festividad, resaltando el valor cultural de la vendimia y su impacto en la región.

