La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco Clase C informó que, en un gesto de solidaridad y cooperación entre pueblos, las comunidades huancavelicanas han iniciado la liberación de agua desde las lagunas Accnococha y Pultoc, permitiendo el abastecimiento del recurso hídrico hacia el valle de Pisco.

Riego de cultivos

En esta primera etapa, el agua está siendo distribuida a la Comisión de Usuarios Cabeza de Toro, para posteriormente continuar hacia las zonas alta, media y baja del valle, beneficiando a cientos de agricultores dedicados a diversas actividades productivas.

El organismo agrario precisó que la asignación de los días de riego dependerá de la disponibilidad del recurso, la cual está sujeta a las precipitaciones registradas en la parte alta de la cuenca, que influyen directamente en el volumen de agua liberado. En ese sentido, la Junta exhortó a los usuarios a mantener una coordinación constante con sus comisiones de usuarios y a realizar un uso racional y responsable del agua.

La Junta de Usuarios destacó que esta acción, fruto de la cooperación entre las comunidades huancavelicanas y pisqueñas, fortalece el trabajo agrícola y la integración interregional.

