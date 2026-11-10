La angustia y la incertidumbre continúan marcando la vida de Clara Mercedes Anchante Tipian, madre pisqueña que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo Alexander Alberto Herrera Anchante, de 27 años, quien viajó a Rusia y terminó involucrado en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En declaraciones a diario Correo, la madre reveló que la Cancillería peruana le confirmó que su hijo figura oficialmente como desaparecido, situación que ha incrementado su preocupación y la mantiene en una incansable búsqueda de respuestas.

Joven desapareció en la guerra

Ante este difícil escenario, Clara Mercedes hizo un llamado público a la Cancillería del Perú para que intervenga y brinde información sobre la situación de su hijo, así como de los 459 ciudadanos peruanos involucrados en el conflicto armado. Asimismo, dirigió un pedido al canciller Carlos Espá, quien se encuentra en Rusia, para que pueda atender esta problemática y gestionar acciones concretas que permitan conocer el paradero de los compatriotas que estarían atravesando esta dramática situación.

La madre considera fundamental que las autoridades diplomáticas peruanas no abandonen a los ciudadanos que terminaron vinculados a esta guerra y a sus familiares, quienes viven momentos de desesperación al no tener información clara sobre sus seres queridos. En su caso, la confirmación de que Alexander está reportado como desaparecido mantiene abierta una dolorosa incertidumbre sobre su situación y destino.

Mientras espera una respuesta de las autoridades, Clara Mercedes ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Junto a sus familiares viene organizando la Gran Carapulcrada Solidaria “Juntos por Alexito”, programada para el domingo 15 de noviembre, al mediodía, en la avenida Abraham Valdelomar N.° 301, en Pisco.

Cada plato tendrá un costo de S/ 15.00 y lo recaudado servirá para reunir los recursos económicos que le permitan viajar a Rusia y continuar personalmente la búsqueda de su hijo. También se pueden realizar aportes mediante Yape al número 920722499, a nombre de Clara Anchante Tipian.

Clara Mercedes asegura que no se dará por vencida y que continuará luchando hasta conocer qué ocurrió con Alexander y lograr reencontrarse con él.

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