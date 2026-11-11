El río Ica se ha convertido temporalmente en un punto de descanso para más de 200 gaviotas de Franklin (Leucophaeus pipixcan), cuya presencia fue confirmada por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Migración silvestre

Las aves fueron observadas a la altura del puente Los Maestros, donde permanecen acicalándose y descansando después de recorrer miles de kilómetros desde Norteamérica. Ante las inquietudes generadas por su repentina aparición, la entidad aclaró que se trata de un comportamiento propio de su ciclo migratorio y que no representan peligro para las personas.

Según Serfor, estas aves provienen principalmente de Canadá y Estados Unidos y se desplazan hacia Sudamérica durante su periodo no reproductivo. En este recorrido necesitan encontrar espacios que les proporcionen refugio, alimento y condiciones ambientales favorables para recuperar energía. En ese contexto, el incremento gradual del caudal del río Ica y la disponibilidad de sectores inundados ofrecen condiciones adecuadas para su permanencia temporal.

La entidad también precisó que la presencia de estas gaviotas en la región no es nueva, pues existen registros de años anteriores en ambientes acuáticos como la laguna de Huacachina y la laguna de oxidación de Cachiche, durante 2016 y 2017. Respecto a su alimentación, explicó que consumen principalmente insectos, lombrices y otros invertebrados, además de pequeños peces, crustáceos y organismos acuáticos. Sin embargo, no se ha determinado si actualmente el río Ica constituye una zona importante de alimentación, debido a que no existen estudios específicos sobre su diversidad hidrobiológica.

Finalmente, Serfor informó que las aves permanecerán en la región solo durante una etapa de su recorrido migratorio y que, en los próximos meses, retornarán progresivamente a sus áreas reproductivas en Norteamérica. Por ello, exhortó a la ciudadanía a no perturbarlas ni intentar capturarlas, promoviendo una convivencia responsable con la fauna silvestre y la protección de los espacios que utilizan para descansar.

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