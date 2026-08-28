La Central de Monitoreo C5 de Ica obtuvo el primer lugar en la categoría pública de los Premios Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS 2026, reconocimiento latinoamericano que distingue proyectos vinculados con la tecnología, la seguridad electrónica y la innovación.

Seguridad y tecnología

La premiación se realizó en Colombia y tuvo como finalistas a iniciativas procedentes de distintos países de la región. De acuerdo con la información proporcionada sobre el certamen, la Central C5 de Ica llegó a la instancia final entre 53 proyectos provenientes de 10 países, donde compitió con propuestas de Chile y Ecuador.

El reconocimiento pone en el escenario internacional a una infraestructura implementada en Ica para reforzar las labores de seguridad ciudadana mediante sistemas de videovigilancia, comunicaciones y herramientas tecnológicas.

La Central C5 es una obra del Gobierno Regional de Ica, a cargo del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, y ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión de aproximadamente S/ 84.5 millones.

Entre sus principales componentes se encuentran alrededor de 485 cámaras de videovigilancia de alta definición, con visión nocturna, reconocimiento facial y capacidad de zoom. También contempla cámaras lectoras de placas vehiculares instaladas en arcos ubicados en puntos estratégicos.

El sistema busca permitir la identificación y seguimiento de vehículos involucrados en situaciones de riesgo o que sean materia de investigación.

La infraestructura también contempla 10 puestos de atención rápida descentralizados en diferentes sectores de la provincia, además de botones de auxilio ciudadano y el aplicativo móvil denominado “Wang”, diseñado para facilitar el reporte de incidentes y emergencias.

A ello se suman dos drones, diez camionetas 4x4, 20 motocicletas, un camión grúa y 165 kilómetros de fibra óptica, componentes destinados a ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta.

La Central cuenta además con salas de control equipadas con videowalls, sistemas de comunicación y servidores destinados a concentrar y procesar la información generada por los diferentes dispositivos de seguridad.

Uno de los objetivos del C5 es facilitar la coordinación entre la Policía Nacional del Perú, serenazgo, bomberos y otros servicios de emergencia, mediante una plataforma que permita compartir información y atender incidentes de manera más rápida.

Con este reconocimiento, la Central C5 se incorpora al grupo de proyectos latinoamericanos destacados en la edición 2026 de los Premios ALAS, mientras en Ica continúa el proceso de consolidación de su sistema de monitoreo y respuesta ciudadana.

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