Un trágico accidente de tránsito se registró la noche del lunes en la Asociación Villa Jerusalén, ubicado en el centro poblado Chen Chen, dejando fallecido al copiloto Julio Tayro (50) y al conductor resultó herido de gravedad.

El siniestro ocurrió cuando un auto color plata metálico marca Nissan de placa B6B-485, descendió a excesiva velocidad. El conductor habría perdido el control e impactó contra una pared de calamina de color rojo.

Muerte fue instantánea

Tras el violento choque, el vehículo terminó volcado con las llantas hacia arriba en un terreno cercano a viviendas habitadas, lo que generó alarma entre los vecinos que avisaron a los bomberos y personal del SAMU.

A consecuencia del fuerte impacto, el copiloto de nombre Julio Tayro (50) falleció de manera instantánea. Mientras, el conductor resultó herido y fue evacuado al Hospital Regional de Moquegua. Según SUNARP el propietario de la unidad es Francisco Mamani Ramos.