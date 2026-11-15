Las asociaciones y empresas de mototaxistas formalizadas de la provincia de Pisco, agrupadas en la Federación Regional de Mototaxistas de la Provincia de Pisco (FREMOPP), oficializaron el incremento de S/ 0.50 en el costo del pasaje, medida que entrará en vigencia a partir del próximo 17 de noviembre. Con este reajuste, la tarifa dentro del casco urbano pasará de S/ 3.00 a S/ 3.50.

Aumenta el pasaje

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a sus usuarios, el gremio de transportistas justificó esta decisión debido al constante incremento en los precios de los combustibles, entre ellos diésel, GLP y GNV, así como el encarecimiento de los repuestos, mantenimiento vehicular y otros gastos operativos necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, la federación señaló que el aumento también responde al alza de los productos de primera necesidad que afectan la economía familiar de los propios transportistas. Según indicaron, el reajuste busca asegurar la sostenibilidad del servicio y mantener las condiciones de seguridad para los pasajeros.

Sin embargo, esta decisión también representa un nuevo golpe al bolsillo de la ciudadanía de a pie, especialmente de trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias que utilizan diariamente los mototaxis para trasladarse dentro de la ciudad. En un contexto de constantes incrementos en el costo de vida, pagar cincuenta céntimos adicionales por cada viaje podría significar un gasto considerable al acumularse durante la semana o el mes.

Respecto a los recorridos de mayor distancia, FREMOPP precisó que las tarifas serán coordinadas directamente con los usuarios, dependiendo del destino.

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