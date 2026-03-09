La empresa de transporte público ETIFSA informó que, a partir del 8 de marzo, se aplicará un incremento temporal del pasaje a S/ 2.50 en sus rutas operativas, principalmente hacía Fonavi San Martín entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

La medida responde al desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) y al aumento en los precios del GLP y la gasolina, factores que han elevado significativamente los costos de operación de la compañía.

Medida temporal

El incremento no se limita a las rutas de ETIFSA, ya que los pasajes hacia los distritos de Parcona y Subtanjalla también han registrado un alza temporal de hasta 4 soles, reflejando el impacto general del desabastecimiento de combustible en el transporte urbano de la provincia de Ica.

Desde la empresa indicaron que se trata de una medida temporal, y que las tarifas habituales se restablecerán una vez que se normalice el suministro de GNV.

Usuarios del transporte público han expresado su preocupación por el gasto adicional que representa esta medida.

VIDEO RECOMENDADO