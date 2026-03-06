La crisis de combustible que vive el país tras la falla en el ducto de Megantoni, en Cusco, comenzó a generar reacciones urgentes desde el Parlamento. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, alertó sobre el impacto que podría tener la escasez en millones de peruanos.

El legislador puso sobre la mesa una advertencia de la Asociación de envasadoras sobre el encarecimiento del gas licuado de petróleo. Según esa información, el combustible podría alcanzar los cien soles, una cifra que pondría en aprietos a gran parte de la población que lo usa a diario.

Durante una entrevista en Canal N, López dimensionó el problema haciendo referencia a la cantidad de familias que dependen directamente de este recurso para cocinar y movilizarse. Su posición deja en evidencia que la crisis no es solo logística sino profundamente social.

Al referirse a la magnitud real del desabastecimiento, el congresista subrayó que millones de peruanos enfrentarían consecuencias directas en su economía doméstica.

“Son 8 millones de hogares los que dependen del GLP en estos momentos”, sostuvo.

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso: El ministro de Energía y Minas debió llamar desde un primer momento a un comité de crisis ante el desabastecimiento



Comité de crisis sin más demoras

El vicepresidente del Congreso cuestionó la respuesta del Ministerio de Energía y Minas ante la emergencia. Según su criterio, limitarse a describir el problema no equivale a gestionarlo con la urgencia que la situación exige.

López propuso articular un comité multisectorial que reúna a las carteras de Energía y Economía junto a actores privados del sector. Esta instancia permitiría tomar decisiones inmediatas para frenar el deterioro del suministro y evitar que los precios continúen escalando.

El legislador recordó que el Gobierno comprometió catorce días para resolver la falla en el ducto. Sin embargo, advirtió que ese plazo corre velozmente y que cada jornada sin solución acerca al país a un colapso más amplio.

Al referirse al tiempo disponible para actuar, el congresista fue categórico sobre las consecuencias de no reaccionar a tiempo.

“Ya son 13 días. Si el problema no se resuelve en el día 14, la crisis va a ser generalizada”, advirtió.

Economía como escudo ante el alza

López planteó que el Ministerio de Economía debe activar reservas de contingencia para adquirir combustibles y contener los precios. Esta intervención directa del Estado impediría que el mercado traslade el peso total del desabastecimiento a los consumidores finales.

El parlamentario también mencionó la posibilidad de reducir el impuesto selectivo al consumo como medida complementaria. Ambas herramientas, en conjunto, podrían amortiguar el golpe a la canasta básica mientras se normaliza el suministro.

El congresista valoró la trayectoria de la premier en materia económica y consideró que ese perfil es determinante para liderar la respuesta. En su opinión, el comité de crisis no puede esperar más tiempo sin ponerse en marcha.

Sobre la urgencia de convocar ese espacio, el legislador fue directo al señalar que cada hora perdida agrava la situación.

“El comité de crisis lo deben hacer el día de hoy, no mañana”, remarcó.

Finalmente, López hizo referencia al proyecto Siete Regiones como una solución estructural para el mediano plazo. Esta iniciativa busca expandir el acceso al gas natural en Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho, Junín y Huancavelica para evitar que el país dependa de una sola infraestructura energética.