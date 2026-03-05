La reciente interrupción del servicio de transporte de gas natural por parte de Transportadora de Gas del Perú ha encendido las alertas en el sector energético. La medida generó severas restricciones en la cadena de suministro a nivel nacional y obligó a la paralización inmediata de la producción, así como al cierre de válvulas en el sistema, una decisión técnica que evidencia la magnitud del incidente registrado el 1 de marzo. Esta situación ha generado que quede interrumpida la producción de GLP, entre otros productos.

Interrupción en producción

La situación tuvo un impacto directo en Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, cuya operación depende del sistema de transporte afectado. La interrupción impidió la llegada de líquidos de gas natural a su Planta de Fraccionamiento en Pisco, dejando suspendida la producción de GLP y otros derivados. Este escenario genera preocupación por el posible desabastecimiento si la contingencia se prolonga.

Aunque la empresa informó que ejecuta acciones para sostener los despachos y atender la creciente demanda de cisternas, la paralización del sistema evidencia la vulnerabilidad de la cadena energética. El restablecimiento total de la producción dependerá exclusivamente de que se reactive plenamente el transporte tanto de gas natural como de líquidos, situación que mantiene en expectativa a distribuidores y consumidores.

Cabe resaltar que Pluspetrol ha señalado que las plantas de Malvinas y Pisco se mantienen listas para reanudar producción a plena capacidad una vez que TGP haya reiniciado su servicio de transporte en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural. Asimismo señalaron que el gas natural seco y los líquidos de gas natural son parte de un sistema único de producción, por lo que el restablecimiento pleno de la producción solo será viable técnicamente cuando ese sistema de transporte se encuentre plenamente operativo; es decir, tanto el ducto de gas natural, como el de líquidos de gas natural.

Cabe señalar que, la empresa Pluspetrol abastece a cerca del 80% del consumo de gas licuado en el Perú, como el GLP vehicular y balones de gas de uso doméstico.

