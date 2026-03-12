Las empresas de transporte urbano e interurbano que operan en la provincia de Ica anunciaron el incremento de 50 céntimos en el pasaje para pasajeros adultos, medida que comenzó a aplicarse en diversas rutas que conectan la ciudad con distritos cercanos.

Alza del combustible

La decisión fue adoptada tras una reunión sostenida entre las compañías que integran la Asociación de Empresas de Transporte Urbano, Servicio Interurbano y Personal de Ica (ATUSI). Según informó su presidente, Julio Campos, el aumento responde principalmente al incremento en los precios de los combustibles y a la escasez de gas natural vehicular (GNV) registrada en los últimos días.

“Hemos tenido una reunión con los asociados de ATUSI para ver el tema de los pasajes urbanos e interurbanos. Ustedes saben la problemática que hay en nuestro país con el alza del GNV, del petróleo y de la gasolina. Nosotros como transporte urbano, interurbano y de personal también somos perjudicados”, manifestó.

El dirigente explicó que el incremento en los costos de operación ha sido considerable en los últimos días, lo que —según indicó— ha puesto en dificultades a las empresas que prestan el servicio de transporte público.

“El petróleo antes estaba alrededor de 3.40 soles y ahora llega hasta 20 soles. Es una alza que ya no nos alcanza para cubrir los gastos. Por eso hemos visto en la obligación de reunirnos y evaluar el tema del pasaje urbano e interurbano”, señaló.

Campos también pidió comprensión a la población frente a la medida adoptada por las empresas de transporte. “Queremos pedir disculpas a la población iqueña porque vamos a subir el pasaje en 50 céntimos por pasajero adulto. Es una decisión que se ha tomado por la situación que estamos atravesando”, expresó.

El incremento se aplicará en rutas que conectan distritos como La Tinguiña y Parcona con el centro de la ciudad de Ica, además de otros sectores. Entre las empresas que operan en estas rutas se encuentran servicios conocidos como Chasqui, que cubre el trayecto desde La Tinguiña hasta el centro de Ica; Anunsa, que recorre desde Parcona hasta el centro y continúa hacia Fonavi; así como Trangetur, que también presta servicio desde los distritos mencionados.

Asimismo, la empresa Amado, que cubre rutas hacia sectores como Viñas, Llaxta, Yaurilla y Centro Colinas, también aplicará el incremento en sus tarifas. En este caso, el pasaje en estas rutas pasará a costar 2 soles.

En otras rutas de mayor distancia también se registrarán variaciones en el costo del pasaje. Por ejemplo, el transporte hacia el sector de Villacurí, que anteriormente tenía un costo de 4 soles, pasará a cobrarse a 5 soles.

Pese al incremento para el público en general, el presidente de ATUSI aseguró que las tarifas para escolares y universitarios no sufrirán modificaciones. “Hemos visto en subir 50 céntimos por pasajero adulto, pero el escolar y universitario pagarán el pasaje normal, no se les subirá la tarifa”, indicó.

De acuerdo con lo informado por los transportistas, los estudiantes que se movilizan en rutas hacia La Tinguiña continuarán pagando 1 sol, mientras que aquellos que viajan desde ese distrito hacia el centro de Ica seguirán abonando 1.50 soles.

El dirigente también señaló que el incremento en el pasaje será temporal y dependerá de la evolución del abastecimiento de combustibles en la región. En ese sentido, recordó que actualmente existe escasez de GNV en la ciudad.

“GNV ya no hay en Ica, pero hoy el presidente de la República ha indicado que este sábado se regularizaría el abastecimiento. Esperamos que así sea”, afirmó.

Agregó que muchas de las unidades que prestan servicio en las empresas afiliadas a la asociación utilizan petróleo como combustible, lo que ha incrementado los costos operativos. “Empresas como Etransa, Trangetur y Amado consumen petróleo en sus unidades vehiculares, y eso también nos afecta con los precios actuales”, explicó.

El dirigente indicó además que ya han presentado documentación ante las autoridades competentes denunciando presuntos incrementos injustificados en los precios de los combustibles en algunos grifos. “Hay grifos que suben entre 1 y 2 soles, y eso también afecta directamente a nuestro sector”, afirmó.

Según detalló, la asociación agrupa a seis empresas de transporte que operan en distintas rutas dentro de la provincia de Ica. Cada una de ellas cuenta con cientos de unidades que brindan servicio de traslado de pasajeros.

Las rutas cubren distritos y centros poblados como Subtanjalla, San Juan Bautista, Salas Guadalupe, Expansión Urbana, Los Aquijes y el sector de Barrio Chino, además de otras zonas cercanas a la ciudad de Ica.

