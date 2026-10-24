El triunfo de Santiago Aguayo en el Rally Caminos del Inca 2026 fue motivo de reconocimiento en su tierra natal. El piloto pisqueño fue declarado hijo ilustre de la provincia de Pisco por el alcalde Pedro Fuentes Hernández, durante una ceremonia desarrollada en el auditorio de la Municipalidad Provincial, donde autoridades, familiares y asistentes se reunieron para destacar su desempeño en una de las competencias más exigentes del automovilismo peruano.

Destacada trayectoria

La distinción fue entregada en reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y perseverancia, cualidades que le permitieron alcanzar el primer lugar en esta importante prueba nacional y llevar el nombre de Pisco a lo más alto. Durante el acto, la autoridad provincial resaltó también la trayectoria deportiva de la familia Aguayo, cuyos integrantes han estado vinculados al automovilismo a través de distintas generaciones.

En su intervención, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, destacó el orgullo que representa para la provincia contar con un deportista que ha logrado sobresalir a nivel nacional. Asimismo, señaló que el reconocimiento también responde al esfuerzo compartido entre el piloto, sus familiares, amigos y las personas que contribuyeron a concretar este objetivo.

La declaratoria de hijo ilustre se formalizó mediante una resolución de alcaldía, entregada durante la ceremonia, en la que también se le otorgó un presente con la imagen del campeón y el mensaje “Orgullo pisqueño”. El reconocimiento fue acompañado por los aplausos de los asistentes.

Por su parte, Santiago Aguayo expresó su agradecimiento por el recibimiento y manifestó su satisfacción de compartir este momento con sus familiares y con la población pisqueña. El piloto reconoció especialmente el respaldo de su padre, su abuelo, sus tíos y otros.

Aguayo explicó que alcanzar este resultado fue producto de años de preparación y trabajo junto a su equipo. Detalló que Caminos del Inca comprende un recorrido superior a los 3.000 km en aproximadamente una semana, atravesando distintas provincias y zonas de gran altitud, con tramos que superan los 4500 metros sobre el nivel del mar.

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