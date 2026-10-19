El piloto pisqueño Santiago Aguayo continúa destacando en la exigente competencia automovilística Caminos del Inca 2026, tras completar la cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco, manteniéndose como líder de la categoría S2000. Con una destacada actuación al volante, el representante de Pisco viene demostrando velocidad, habilidad y resistencia en una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

Orgullo pisqueño

Pese a afrontar algunos inconvenientes durante el recorrido, Aguayo logró conservar el primer lugar y ampliar su ventaja a más de 25 minutos sobre su más cercano perseguidor en la clasificación general de su categoría.

El piloto ha conseguido ubicarse en la primera posición en las cuatro etapas disputadas: Lima-Huancayo, Huancayo-Ayacucho, Ayacucho-Andahuaylas y Andahuaylas-Cusco, consolidando una campaña sobresaliente junto a su equipo técnico.

El desafío continúa para el representante pisqueño, quien deberá afrontar los exigentes tramos entre Cusco y Puno, y posteriormente entre Puno y Arequipa, con la mira puesta en mantener el liderato y acercarse a la victoria final. Aguayo aseguró que seguirá concentrado y trabajando junto a su equipo para enfrentar las próximas jornadas.

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