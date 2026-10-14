El piloto Santiago Aguayo, al volante del Toyota GT86 N.° 398, logró el primer lugar de la categoría S2000 en la segunda etapa de la 54. ª Edición del Rally Caminos del Inca 2026, correspondiente al exigente recorrido entre Huancayo y Ayacucho. Representando a los auspiciadores a Pisco, el competidor volvió a demostrar su capacidad y determinación en una de las pruebas automovilísticas más importantes del país.

Orgullo pisqueño

Aguayo tuvo un destacado inicio de competencia al imponerse también en la primera etapa Lima-Huancayo, junto a su copiloto Ricardo Rivera, registrando un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 31,8 segundos. Este resultado le permitió alcanzar una ventaja de 5 minutos y 11,6 segundos sobre su más cercano perseguidor en la categoría S2000, además de ubicarse entre los 20 primeros de la clasificación general, enfrentándose a vehículos de tracción integral.

En la segunda jornada, el equipo volvió a sobresalir pese a los inconvenientes presentados durante el recorrido. Con un tiempo acumulado de 5 horas, 11 minutos y 29 segundos, Aguayo se mantuvo en lo más alto de la clasificación de su categoría, ratificando su buen desempeño en los desafiantes caminos de la competencia. El segundo puesto fue para Carlos Zegarra, mientras que Jorge Rivera completó el podio en la tercera posición.

El resultado consolida el buen momento deportivo de Santiago Aguayo en esta edición de Caminos del Inca, una competencia que exige resistencia, estrategia y precisión tanto a pilotos como a copilotos y equipos técnicos.

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