El automovilismo pisqueño tiene motivos para celebrar. El piloto Santiago Aguayo se consagró campeón de la categoría S2000 del Rally Caminos del Inca 2026, alcanzando una importante victoria que coloca el nombre de Pisco en un lugar destacado dentro del deporte motor nacional. Su consagración representa el resultado de una exigente competencia, marcada por los desafíos de la ruta, la concentración al volante y la capacidad para superar cada obstáculo en busca del objetivo trazado.

Orgullo pisqueño

El triunfo de Aguayo es reflejo de la disciplina, el talento y la perseverancia que caracterizan a quienes se abren camino en el automovilismo deportivo. A lo largo de esta competencia, considerada una de las más emblemáticas y exigentes del Perú, cada tramo exige preparación, estrategia y una estrecha coordinación entre piloto y copiloto.

Detrás de esta conquista también se encuentra el trabajo colectivo del Team Aguayo y de su copiloto Ricardo Rivera, quienes compartieron el desafío de llevar el vehículo hasta la victoria. La coordinación, el compromiso y la confianza mutua fueron parte importante de este objetivo alcanzado. Asimismo, se informó que la dupla obtuvo el reconocimiento como ganadora de la categoría S2000 y de la modalidad de mejor tracción simple en la edición 2026 de Caminos del Inca.

La victoria de Santiago Aguayo, transmite un mensaje de superación a los jóvenes que aspiran a destacar en el deporte y demuestra la importancia de mantenerse firmes frente a las dificultades.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO