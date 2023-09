La audiencia pública que convocó el congresista José Luis Elías Ávalos, que tenía como tema principal, el problema de los límites que tiene Marcona con Lomas (Arequipa), terminó muy mal para los intereses del alcalde distrital Joel Rosales Pacheco.

“Solicité al alcalde Joel Roberto Rosales Pacheco el uso de este auditorio y que invitara a los que estamos “perjudicados” no a los que nos “perjudican” por eso es que muy respetuosamente le pido al alcalde de Bella Unión que tenga usted la amabilidad de retirarse, salvo que el señor alcalde me diga que me retire yo y me retiraré, no tengo problema”, dijo Elías Ávalos.

Retiro

A lo que Joel Rosales respondió: “No voy hacer irrespetuoso con el señor congresista, no se va retirar usted, yo me retiro señor congresista porque él es mi invitado. Yo lo considero un aliado mío”.

Es así como el alcalde de Marcona le dio la espalda a su propio distrito poniendo en primera instancia a su invitado antes de priorizar la solución para los pescadores de San Juan de Marcona.

En pleno conflicto limítrofe entre las regiones de Ica y Arequipa, Rosales busca alianzas con la autoridad distrital de Bella Unión, Richard Vega Taipe.

Joel Rosales estaría en contra de los marisqueros de Marcona al traer al alcalde de Bella Unión.

Presión

El alcalde con el pretexto de los límites presionó al gobernador regional Jorge Hurtado Herrera que asistiera a la reunión del último miércoles. En la reunión no habló nada del tema si no por el contrario dio la espalda a los marisqueros y respaldó al alcalde de Bella Unión, quien ha declarado que quiere cortar el agua potable a la población de Marcona. La advertencia sería una forma de presión a la minera Shougang Hierro Perú.

Entonces Joel Rosales buscaría que se perjudique a la población de Marcona, a los pescadores, la empresa minera. De manera que queda la pregunta ¿A quién quiere realmente favorecer?

VIDEO RECOMENDADO