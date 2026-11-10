Una intervención conjunta permitió detectar presuntas ocupaciones ilegales y trabajos de excavación dentro del sitio arqueológico La Calera, ubicado en la provincia de Nasca, donde se encontraron diversas estructuras y elementos que evidenciarían la afectación de esta zona protegida por su valor histórico y cultural.

Alerta en zonas protegidas

La diligencia estuvo a cargo del área de Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, con participación de efectivos de la Comisaría de Vista Alegre. Durante la inspección se verificaron diversas modificaciones realizadas dentro del área intangible, declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 654 y protegida por la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Entre los hallazgos registrados figura la instalación de un cerco de aproximadamente 500 metros de extensión, una choza de construcción precaria, tanques para almacenamiento de agua y áreas destinadas a sembríos. Asimismo, los inspectores identificaron una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad, donde también se encontró material cerámico de origen prehispánico.

Pese a la magnitud de las intervenciones detectadas, durante el desarrollo de la diligencia no se encontró a ninguna persona en el lugar, por lo que no fue posible identificar directamente a los presuntos responsables de estas ocupaciones y excavaciones.

Frente a estos hechos, la DDC Ica anunció que impulsará las acciones legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, con la finalidad de defender el área arqueológica y evitar nuevas afectaciones a este patrimonio histórico.

Intervención en Poroma Bajo

Asimismo, se alertó otra presunta invasión de terrenos protegidos en Nasca. Esta vez, una inspección técnica permitió identificar la ocupación irregular de una extensa área del sitio arqueológico Poroma Bajo, donde se encontraron cercos instalados sin autorización y construcciones precarias dentro de una zona declarada intangible.

La intervención fue realizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, mediante su área de Defensa del Patrimonio Cultural, tras tomar conocimiento de una alerta sobre una posible invasión en este espacio prehispánico, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 654 y protegido por la Ley N.º 28296.

Durante la verificación en el lugar, el personal constató el cercado irregular de aproximadamente 10 hectáreas, delimitadas con palos y alambre de púas. Asimismo, identificó una choza de construcción precaria, elaborada con esteras y lona, además de fragmentos de cerámica prehispánica que permanecían expuestos sobre la superficie del terreno.

No se encontró a ninguna persona durante el desarrollo de la diligencia, por lo que no fue posible identificar en ese momento a quienes habrían instalado las estructuras y delimitado el área.

Ante esta situación, la DDC Ica anunció que promoverá las acciones legales correspondientes ante la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, con el propósito de proteger el sitio arqueológico y garantizar que se respete su condición de zona intangible.

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