El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, respaldó la decisión del Consejo Regional, que por unanimidad aprobó la ejecución de dos megaproyectos de protección ribereña destinados a reforzar la seguridad de los sectores vulnerables de la provincia de Nasca.

Ejecución de proyectos

Con una inversión total superior a S/ 440 millones, los proyectos contemplan la protección del río Ingenio con un presupuesto de S/ 127,064,807.66, y la intervención de los ríos Aja, Tierras Blancas y Nasca, que demandará S/ 322,121,798.81. Según la autoridad regional, estas obras representan un paso decisivo para garantizar que la población no vuelva a vivir con el riesgo de inundaciones y socavaciones.

“Nuestra gestión tiene una prioridad clara: la prevención no es un gasto, es la garantía de que nuestra población nunca más viva con el temor de perderlo todo ante la furia de la naturaleza”, enfatizó Hurtado Herrera.

Los proyectos se ejecutarán bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), amparados en la Ley N.° 29230, permitiendo una articulación entre el sector público y privado para acelerar el cierre de brechas de infraestructura en la región. Esta estrategia, según el gobernador, no solo protege a las familias, sino que también fortalece la economía local.

“Más allá de la seguridad, estas obras representan un motor de desarrollo económico y ordenamiento territorial. Una ciudad protegida es una ciudad atractiva para la inversión, el comercio y el turismo; sectores clave para Nasca”, señaló Hurtado Herrera.

La ejecución de los proyectos también generará empleo local y fomentará la continuidad de las actividades productivas en la zona.

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