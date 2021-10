Un grupo de 10 trabajadores denunció públicamente que la empresa en la que laboraban, Contratistas Generales Jalhg S. R. L., cuya gerente general es Anela Gutiérrez Calvo, sorpresivamente se fue de Marcona sin pagarles sus haberes, dejándolos con deudas de los alimentos que solicitaron a crédito mientras trabajaron en la obra.

La encargada Rosmery Gavilán Lizana (29), quien laboraba para la empresa, denunció que la subcontratista que venía realizando una obra en el campamento de San Nicolás mediante contrato con la empresa Beijing Shougang Construction Engineering CO. LTD, debió pagarles el 18 de octubre. Sin embargo, el sábado 16 de octubre se dio con la sorpresa que, al ingresar al inmueble ubicado en la Esmeralda Mz. E lote 41 en Marcona, dirección donde funcionaba las oficinas de la empresa y coordinaban con el apoderado Teófilo Hanampa Aranibar y la administradora Pierina Sumen Huaroto, ya no se encontraban en el inmueble llevándose su cosas personales y de trabajo, por lo que inmediatamente se comunicó telefónicamente con ambos sin obtener respuesta.

Denuncia

La denunciante solicitó una constatación policial, donde domiciliaba la empresa en Marcona, aunque su dirección legal figura Subtanjalla Mz. M Lote 11 La Angostura- Ica. Posteriormente se trasladaron a constatar el inmueble ubicado en la paradita Mz 2 - lote 2, un hospedaje donde aún se encontraban domiciliando 10 obreros, quienes se mostraron indignados y desconcertados señalando que estuvieron llamando telefónicamente a la administradora y al apoderado de la contratista sin respuesta alguna. Es así que procedieron a presentar una denuncia ante Sunafil para hacer valer sus derechos, argumentando que Beijing Shougang Engineering había cumplido con cancelar el servicio a la subcontratista y no había justificación para dejarlos sin haberes.