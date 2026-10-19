La designación de José Luis Gutiérrez Cortés como nuevo integrante del directorio de Emapavigssa ha generado cuestionamientos en Nasca, debido a que el ingeniero presentó pedidos de vacancia contra los nueve regidores de la Municipalidad Provincial. Pese a este antecedente, el concejo municipal aprobó su incorporación por mayoría durante una sesión ordinaria realizada el último viernes, luego de que el proceso de selección quedara con un solo postulante.

Controversia municipal

La elección recibió seis votos a favor, emitidos por Milagros Verónika Salazar Vega de Fuentes, Juan Brian Huamán Reyes, Elizabeth Diana Montero Baldeón, Wilser Joel Mosqueira Flores, Michel Roderic Rivas Yauyo y Sara Milagros Espinoza Gutiérrez. En tanto, se abstuvieron Nills Huamantumba Velásquez, Julio Enrique Oropeza Mendoza y Lupe Diana Cotaquispe Villena.

Durante el debate municipal, Huamantumba cuestionó que el proceso terminara con un solo candidato y preguntó: “Si es un concurso público, ¿cómo vamos a tener solamente un candidato?”. Asimismo, pidió mayor difusión de la convocatoria y una revisión exhaustiva de los requisitos.

Por su parte, la regidora Lupe Diana Cotaquispe Villena sustentó su abstención en la falta de documentación que, según manifestó, debía formar parte del expediente. Cuestionó que no se adjuntaran constancias suficientes sobre la publicación de la convocatoria y observó diferencias en la evaluación de los postulantes. Durante su intervención afirmó: “Sospechosamente, podríamos decir que esto vendría direccionado”, al explicar sus reparos al procedimiento.

Finalmente, el alcalde dio por aprobada por mayoría la incorporación de Gutiérrez Cortés al directorio de Emapavigssa, pese a las observaciones planteadas por los tres regidores que se abstuvieron.

Como antecedente, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó en abril de 2026 el acuerdo municipal que declaró infundado uno de los pedidos de vacancia presentados por Gutiérrez Cortés contra los concejales.

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