Los integrantes del concejo provincial de Chincha enviaron un oficio con cargo al gobierno central y al Ministerio del Interior (Mininter) para informar sobre los acuerdos arribados a nivel local debido a los problemas de inseguridad ciudadana. La alcaldesa Silvia Barrios indicó que tras los recientes ataques criminales se tiene que “seguir tomando acciones que permitan garantizar la tranquilidad y bienestar” de la población.

Enviaron un oficio

La autoridad mencionó que entre las medidas informadas esta la cancelación de algunas actividades con motivo del aniversario de la provincia, esto “porque estamos expuestos a que nuestra población pueda sufrir atentados”, explicó. Añadió que la paralización de algunos eventos de concurrencia masiva por los 158 años de creación política de Chincha, no implican la renuncia a “nuestra identidad cultural”.

Barrios solicita la intervención a todo nivel de gobierno para poner alto a los extorsionadores “no podemos vivir atemorizados”, dijo. Cabe indicar que en mayo de este año las autoridades locales solicitaron al Mininter que Chincha sea declarada en estado de emergencia por los casos de extorsión, atentados y otros hechos que venían en aumento. Sin embargo, no hubo tal declaratoria y solo se dotó a la Divopus con dos vehículos y un grupo de efectivos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO