La Municipalidad Distrital de Marcona, a través de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), realizó el recojo y la disposición final de cuatro lobos marinos encontrados sin vida en la playa El Silencio, en el distrito de Marcona.

Disposición final

La intervención se llevó a cabo tras la alerta sobre la presencia de los ejemplares en el lugar. Como parte de las acciones, se procedió a retirar los cuerpos y efectuar su disposición final, siguiendo los protocolos establecidos para prevenir posibles riesgos sanitarios y ambientales.

A través de esta intervención, ambas entidades desarrollaron acciones orientadas a la atención de esta situación y al cuidado del entorno costero.

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Marcona reafirmó su compromiso con la protección del ecosistema marino, la conservación de la fauna silvestre y el mantenimiento de las condiciones ambientales del distrito.

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