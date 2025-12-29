La tranquilidad del cementerio de Vista Alegre se vio alterada durante la noche del sábado, cuando delincuentes ingresaron y robaron objetos de al menos seis tumbas, causando indignación entre los familiares de los difuntos.

Falta de seguridad

Según reportes de los visitantes, los sujetos rompieron vidrios, puertas y chapas de varios nichos, llevándose adornos, floreros, flores artificiales y otros objetos de valor sentimental. Incluso se reportó el robo de arcos metálicos del pabellón Virgen de Chapi.

Una de las personas afectadas relató la magnitud del daño: “Ayer mi madre cumplió un año y 10 meses y otra persona que venía a visitar a su familiar nos avisó que se habían robado todos los adornos y objetos, dejando solo algunos de poco valor”, señaló el visitante.

Vecinos y familiares expresaron su indignación ante la situación y criticaron la falta de seguridad en el cementerio.

“La Beneficencia te cobra incluso para poner o cambiar algo, pero no se preocupan por la limpieza ni la seguridad. No hay cerco perimétrico y han dejado todo destrozado. Es injusto, porque las familias nos esforzamos para mantener bonito el lugar de nuestros difuntos y ahora nos lo roban”, añadieron.

